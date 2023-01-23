Фото: газета "Мценский край"

В Мценском районе отремонтируют более 30 дорог. Работы проведут в этом году.

В администрации района сообщили, что в текущем году планируют зааасфальтировать деревни Пятово и Волково. На эти цели направлено 12,25 миллионов рублей, из них 10 миллионов – средства регионального Дорожного фонда.

Кроме того, около 14 километров муниципальных дорог отсыпят щебнем. В общей сложности сумма контрактов составит почти 18 миллионов рублей.

К слову, в 2022 году в Мценском районе было отремонтировано 14,3 километров дорог. Асфальт уложили на пяти объектах в населенных пунктах Анахино, Жилино, Шашкино, Первый Воин и Нововолковский. Еще 11,6 километров дорог отсыпали щебнем.