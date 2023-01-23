Фото: отдел религиозного образования и катехизации Орловской епархии

На Орловщине провели праздник для детей из социально незащищенных семей. Его организовала Орловская епархия.

Мероприятие состоялось в центре «Знаменская богатырская застава». Там для юных подопечных Орловского центра социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка» с рождественской программой выступили воспитанники городских воскресных школ. За развлекательной программой также наблюдали родители и педагоги.

Концерт завершился чаепитием. Маленькие участники благотворительного праздника получили сладкие подарки и угощения от Знаменской заставы. А после всех гостей ждало представление с богатырскими боями и мастер-классы.