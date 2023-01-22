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В Орловской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей рост составил 98,6%.

Статистику приводит Управление Роспотребнадзора по Орловской области. Всего в регионе зарегистрировано 5 554 случаев острых респираторных инфекций (грипп, ОРВИ и новая коронавирусная инфекция (COVID-19).

Отмечается, что доля вирусов гриппа составила 35,1%, из них на вирусы гриппа А приходится 82,5%, на вирусы гриппа В 17,5%. Кроме того, в области продолжают циркулировать не гриппозные вирусы.

- Управление Роспотребнадзора по Орловской области обращает внимание населения на недопустимость самолечения. При появлении симптомов гриппа или ОРВИ необходимо обратиться за медицинской помощью, чтобы получить рекомендации по лечению, а также по проведению экстренной профилактики для членов семьи, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.