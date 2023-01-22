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В Орловской области задержали двух иностранцев с крупной партией наркотиков. Они собирались сбыть 48 свертков с героином и метадоном.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 30- летнего мужчину и 23-летнюю женщину на территории Орловского муниципального округа. Они оказались уроженцами одного из государств ближнего зарубежья. У них полицейские нашли 39 свертков с порошкообразным веществом, а еще девять свертков было изъято из двух ранее подготовленных тайников. Проведенное исследование показало, что в них находилось более 15 граммов метадона и почти 10 граммов героина. Сверки они собирались распространить на территории региона бесконтактным способом.

За покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере сотрудники полиции завели уголовное дело. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленников и канала поставки наркотических средств на территорию региона.