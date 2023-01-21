Фото: Сергей Лежнев

Из Орловской области на передовую доставили новый груз. Его передали орловским бойцам, сражающимся в районе Кременной.

О доставке груза сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих соцсетях. Общий вес гуманитарного груза составил 2,5 тонны. Военнослужащим передали рации, генераторы, комплекты газовых обогревателей, печи (буржуйки), теплые спальные мешки, термобелье, термоноски и шерстяные носки, нижнее белье, сапоги, балаклавы, шапки, портативные газовые плиты и медикаменты. Также в груз вошли запчасти, «расходники», строительные инструменты, продукты питания и сладкие подарки.

По словам главы региона, в районе Кременной служат почти 50 орловцев. Среди них есть бойцы из Мценского, Ливенского, Шаблыкинского, Урицкого, Орловского районов и города Орла. Все они передают приветы и благодарят земляков за помощь.

- Будем делать всё возможное, чтобы и дальше поддерживать наших бойцов. Взамен просим от ребят только одного – чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми, - отметил Андрей Клычков.