Фото: Нина Соколова

В Мценске три учреждения культуры отремонтируют за 22 миллиона рублей. В порядок приведут библиотеку, дом культуры и детскую школу искусств.

Как сообщается в районной газете «Мценский край» учреждения культуры отремонтируют во втором квартале этого года. На ремонт объектов будет направлено практически 22 миллиона рублей.

В планах привести в порядок Мценскую районную библиотеку имени Тургенева. В здании обновят помещения, закупят мебель, медийную систему и компьютерное оборудование, а также пополнят книжный фонд. На это потратят 10 миллионов рублей.

Еще в районе отремонтируют фасад и крышу Высокинского дома культуры, проведут капитальный ремонт Отрадинской детской школы искусств. Кроме того, в школе появятся новые инструменты и учебные материалы.