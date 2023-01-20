Фото Василия Новикова

Орловский мобилизованный депутат Владимир Строев на день вернулся домой. Он поблагодарил коллег за помощь участникам СВО.

О приезде 51-летнего депутата на малую родину рассказал председатель орловского горсовета Василий Новиков в своем телеграм-канале.

- Наш коллега-депутат Владимир Владимирович Строев, участвующий в специальной военной операции на пару дней прибыл на малую родину. 19 января он пришел в городской Совет. Очень рад был встрече с Владимиром Владимировичем. Он тепло поблагодарил всех народных избранников за ту помощь, которую мы оказываем военнослужащим, семьям мобилизованных! Заверил его, что работу в этом направлении мы продолжим и дальше, - поделился Новиков.

Напомним, в конце октября прошлого года Владимира Строева призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.