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НовостиОбщество20 января 2023 12:17

Прокуратура внесла представление мэру Орла за холод в домах горожан

На отключение тепла жаловались жители Заводского района
Ирина КАБАНОВА
Фото: аккаунт Юрия Парахина в "ВК"

Фото: аккаунт Юрия Парахина в "ВК"

В Орле прокуратура проверила отключения теплоснабжения в ряде многоквартирных домов на территории Заводского района. О результатах проверки рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что в районе многоквартирного дома №310 по улице Комсомольской произошло разрушение дорожных плит. Из-за этого повредился участок тепловой сети. В результате аварийной ситуации была отключена котельная, обсуживающая многоквартирные дома и социальные учреждения.

- В целях защиты прав граждан прокуратурой внесено представление в адрес мэра города Орла об устранении нарушений законодательства, - сообщили в прокуратуре региона.

В настоящее время при надзорном сопровождении прокуратуры ведутся ремонтные работы.