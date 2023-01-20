Прокуратура внесла представление мэру Орла за холод в домах горожан

Фото: аккаунт Юрия Парахина в "ВК"

В Орле прокуратура проверила отключения теплоснабжения в ряде многоквартирных домов на территории Заводского района. О результатах проверки рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что в районе многоквартирного дома №310 по улице Комсомольской произошло разрушение дорожных плит. Из-за этого повредился участок тепловой сети. В результате аварийной ситуации была отключена котельная, обсуживающая многоквартирные дома и социальные учреждения.

- В целях защиты прав граждан прокуратурой внесено представление в адрес мэра города Орла об устранении нарушений законодательства, - сообщили в прокуратуре региона.

В настоящее время при надзорном сопровождении прокуратуры ведутся ремонтные работы.