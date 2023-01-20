Фото: туристический информационный центр Орловской области

Орловцев приглашают на выставку работ фронтовых фотографов. Снимки расскажут о блокадном Ленинграде.

По информации областного правительства, выставка «Ленинградская блокада в объективе советских корреспондентов» будет ожидать посетителей с 19 января по 12 февраля в Туристском информационно-выставочном центре. В экспозицию войдут 85 фотографий, на которых изображены солдаты, матросы, народные ополченцы, наступление армий и победное шествие с фронта домой.

Почти половину работ, продемонстрированных на выставке, принадлежат Всеволоду Тарасевичу. Автора называют фотолетописцем блокадного Ленинграда. Он делал фотографии на Дороге жизни, Невском пятачке в осажденном городе.

Уникальные работы фронтовых фотографов, которые рисковали жизнью и делали бесценные кадры во время обстрелов и пожаров, не оставят гостей выставочного центра равнодушными.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 12 февраля.

Ул. Салтыкова-Щедрина, 33