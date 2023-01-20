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На формирование современной городской среды в Орле направят почти 300 миллионов рублей. В городе благоустроят сквер «Дворянское гнездо», городской парк и аллею Металлургов.

Об этом рассказал мэр Орла Юрий Парахин на совещании с главами муниципальных образований. Так, на обустройство городской среды из общей суммы 89 миллионов рублей заложено в областном бюджете, а 93 миллиона рублей выделили из федерального.

В текущем году благоустроят ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», городской парк культуры и отдыха и аллею Металлургов. Их выбрали по результатам рейтингового голосования по отбору общественных территорий. Смета на «Дворянское гнездо» уже получила положительное заключение. Стоимость по ней составит более 120 миллионов рублей.

Кроме того, в этом году отремонтируют 33 дворовых территории. Дизайн-проекты уже разработали, а документы вскоре отправят на госэкспертизу.