Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле на Металлургов иномарка сбила 54-летнего мужчину. ДТП произошло вечером 19 января.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 48-летний водитель автомобиля "Рено Логан" ехал по межквартальному проезду со стороны улицы Рощинской в направлении улицы Металлургов. В районе дома №34 по улице Металлургов автомобилист сбил 54-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых два человека получили телесные повреждения.