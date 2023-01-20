Орловчанка зарезала собутыльника во время ссоры

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летнего жителя города Мценска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

В совершении преступления созналась 47-летняя жительница Мценска. Она рассказала, что 18 января 2023 года выпивала вместе с потерпевшим в его квартире. В ходе ссоры порловчанка ударила мужчину ножом. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

В настоящее время женщина допрошена следователем, после чего на месте продемонстрировала механизм совершения преступления. В суд следователем направлено ходатайство об избрании в отношении орловчанки меры пресечения в виде заключения под стражу.