В Орловскую область прибыл министр экономического развития России Максим Решетников

Фото: "Телеграммы из Орла"

20 января в рамках рабочего визита в Орловскую область прибыл министр экономического развития РФ Максим Решетников. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Первым делом министр посетил мценское предприятие Аурус. Оно является якорным резидентом ТОСЭР «Мценск» с октября 2019 года.

На заводе применяют инновационные технологии по переработке отходов печатных плат и медесодержащего лома с эффективностью извлечения полезных фракций до 99 % от поступающего сырья.

- Объем инвестиций по итогам 2022 года составил 302 миллиона рублей, - уточнили "Телеграммы из Орла".