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В Орле планируют отремонтировать дом Лобановых за деньги инвесторов. Объект культурного наследия хотят сдать в концессию.

В 1880-х годах двухэтажный дом по улице Старо-Московской принадлежал семье Лобановых, которые были крепостными матери Ивана Тургенева. Само здание является объектом культурного наследия Орловщины и нуждается в ремонте.

По данным администрации Орла, недавно на комитете горсовета обсудили список объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Депутаты выбрали дом И.С. Лобанова. Но решать, в какой объект из предложенных вложиться, будет инвестор.

Также в этом году в концессию предлагают сдать Центр детского творчества на Тульской и пешеходный переход на автовокзале. Еще администрация города предполагает возможное строительство еще трех подземных переходов. Они могут появиться на пересечении Московской с улицой Герцена, улицы 60-летия Октября с улицей Максима Горького и улицы Комсомольской с улицей МОПРа.