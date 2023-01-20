Орловская прокуратура помогла сироте получить положенную квартиру. Ответственные лица не торопились предоставлять девушке жилье.

В прокуратуру обратилась жительница Новодеревеньковского района. В малолетнем возрасте она осталась без попечения родителей. Своего жилья у девушки не было, поэтому ее поставили на учет по обеспечению квартирой специализированного жилого фонда в 2018 году. Правда, положенное жилье ей своевременно предоставлено не было. Нарушения законодательства в сфере соцподдержки детей-сирот подтвердились в ходе прокурорской проверки.

- В целях восстановления прав заявительницы межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации Новодеревеньковского района предоставить ей благоустроенное жилье. Требования ведомства судом удовлетворены, - сообщили в прокуратуре Орловской области.

Сейчас права орловчанки восстановлены, девушка получила благоустроенную квартиру.