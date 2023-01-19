Фото: УМВД России по Орловской области

Орловские студенты узнали, как работает дежурная часть изнутри. Экскурсию по подразделению провели полицейские.

В регионе продолжается акция МВД «Студенческий десант». В рамках мероприятия студенты Орловского техникума путей сообщения отправились на экскурсию в дежурную часть регионального управления. Там им рассказали про основные цели и задачи подразделения. Также молодые люди увидели, как работает служба «02» и познакомились с автоматизированным комплексом «Безопасный город».

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что еще студенты пообщались с руководством ведомства. Сотрудники органов внутренних дел рассказали им про особенности службы в различных подразделениях полиции, имеющихся вакансиях, а также о требованиях к кандидатам, поступающим на службу и других аспектах трудоустройства.

В конце встречи полицейские ответили на все интересующие молодежь вопросы.