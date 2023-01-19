Фото: Сергей Лежнев

Из Орловской области на передовую доставили гуманитарный груз для артиллеристов. Общий вес посылки составил 2,5 тонны.

О доставке очередного груза отчитался советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев в своих соцсетях. На линию фронта посылку доставил он и глава Малоархангельского района Петр Матвейчук.

Участвующим в СВО артиллеристам передали теплую обувь, тепловизор, продукты, воду, строительные инструменты и материалы, а также многие другие важные и полезные вещи.

- Уже и сложно подсчитать, сколько подобных посылок сформировано и отправлено в расположение воинских частей из нашего региона. Жители Орловской области – настоящие патриоты, которым мы не устает передавать слова благодарности. Только с вашей помощью стала возможным такая непрекращающаяся поддержка наших ребят на передовой. Орловская область всегда была и будет вместе с армией, - отметил Сергей Лежнев.