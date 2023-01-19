Фото: Ольга Супонева
Орловский маршрутчик вернул пассажирке потерянное редкое лекарство. Пакет с медикаментами женщина забыла в салоне общественного транспорта.
Как рассказало КУ ОО «Организатор перевозок», на прошлой неделе в учреждение позвонила пассажирка. Женщина рассказала, что оставила пакет с редкими лекарствами в салоне одного из городских автобусов. Более подробную информацию орловчанка сказать не смогла.
Потерянный пакет владелице вернули уже на следующий день. Его женщине передал водитель автобуса по маршруту №445 Александр Штанов. За внимание и чуткое отношение к пассажирам учреждение «Организатор перевозок» выразило благодарность Александру и пожелало ему оставаться таким же порядочным человеком, несмотря на все сложности профессии.
- Уважаемые пассажиры! Пожалуйста не оставляйте в салоне автобусов свои вещи. При обнаружении подозрительных предметов сообщите об этом водителю, - обратилось к орловцам КУ ОО «Организатор перевозок».