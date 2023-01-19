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Более 4,5 тысяч орловцев получат выплату на первого ребенка до 3 лет. Ее размер составляет 12 968 рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, январскую выплату от Отделения социального Фонда России получатели получат досрочно 19 января.

Выплата за февраль орловцам поступит уже в марте. Уточнятся, что средства будут выплачиваться только по новым заявлениям – тем, кто обратится в Социальный фонд за назначением (продлением) ежемесячной выплаты на первого ребенка, рожденного до 31 декабря 2022 года, в январе-феврале 2023 года.

Напомним, получать ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет могут семьи, где ребенок родился до 31 декабря 2022 года. Размер среднедушевого дохода на каждого члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов трудоспособного населения.