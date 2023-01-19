Фото районной газеты "Заря"

В Орловской области благоустроят почти полсотни общественных пространств. Работы проведут в 2023 году.

Об этом сообщил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области Григорий Шайкин на совещании с главами муниципальных образований.

По словам Шайкина, в этом году в регионе планируют благоустроить 87 дворовых и 48 общественных территорий на общую сумму 372 миллиона рублей. По 41 дворовой территорий и 22 общественным территориям уже завершены конкурсные процедуры.

Помимо этого на создание современных общественных пространств дополнительно направят 520 миллионов рублей. Это средства гранта за победу во всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды. Из этой суммы по 70 миллионов рублей получат города Болхов, Дмитровск, Малоархангельск, поселки Колпна и Кромы, 80,8 миллионов рублей получит пгт. Змиевка и 90 миллионов рублей – город Ливны.