В Заводском районе Орла ряд домов остался без тепла и горячей воды

Фото: Ольга Супонева

Сегодня с 10.00 до 19.00 будет отключено отопление и горячее водоснабжение в некоторых домах Заводского района Орла. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, отопление отключено в домах №№340, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 372, 372 по улице Комсомольской, а также домах №№ 29, 31, 31/2, 33, 35,37 по улице Планерной.

Горячее водоснабжение отключено в домах №№ 340, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364,366, 368, 372, 376, 378, 382, 384, 386, 388, 390, 3952, 394, 396, 400, 402, 404, 406 на улице Комсомольской, №№29, 31, 31/2, 33, 35,37, 39, 41, 43 на улице Планерной и домах №№ 3, 5, 7 на улице Кромской.

Неудобства связаны с устранением течи в районе дома №310/1 по улице Комсомольской. На месте работает бригада АО «Орелгортеплоэнерго» в составе шести человек и трех единиц техники.