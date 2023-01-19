Фото: Нина Соколова

За три дня в Орле поймали шесть пьяных водителей. Профилактическое мероприятие провели сотрудники Госавтоинспекции.

В прошлом году в областном центре полицейские зарегистрировали 12 ДТП с участием автолюбителей, которые были подшофе. В этих авариях пострадали 14 человек и один погиб. В целях предупреждения таких происшествий сотрудники городского ОГИБДД поучаствовали в дополнительном профилактическом мероприятии «Нетрезвый водитель». Так, с 12 по 15 января за нетрезвую езду к административной ответственности привлекли шесть нарушителей.

- За управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, такому водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже уголовное наказание, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Кроме того, о водителях, севших за руль в состоянии опьянения можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 72-34-12, 72-90-00.