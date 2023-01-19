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В Орловской области небо ограничили для полетов. Такое решение принял оперативный штаб.

Совещание состоялось накануне в областной администрации. В ходе него был рассмотрен вопрос о порядке предоставления информации владельцами воздушных судов авиации общего назначения, воздушных судов региональных отделений ДОСААФ и беспилотных воздушных судов с учетом создания разрешительного списка.

Теперь полеты над Орловщиной будут возможны только при условии включения воздушных судов в разрешительный список Орловской области и в соответствии с разрешением на использование воздушного пространства. Это правило распространяется и на беспилотники.

Участники совещания также рассмотрели вопрос об обеспеченности объектов социальной инфраструктуры резервными источниками энергоснабжения.