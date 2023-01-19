Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле на Московской столкнулись две иномарки. ДТП произошло вечером 18 января.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция. 28-летний водитель автомобиля "Ссанг Йонг" ехал по улице Московской со стороны улицы Герцена. В районе дома № 67 по улице Московской при повороте налево по зеленому сигналу светофора автомобилист допустил столкновение с автомобилем "Киа Церато" под управлением 40-летнего водителя, который следовал со встречного направления прямо.

В результате ДТП травмировалась 40-летняя пассажирка автомобиля "Киа".

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых один человек получил телесные повреждения.