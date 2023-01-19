Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Более тысячи орловцев окунулись в крещенские купели. Купания на Орловщине проходят без происшествий.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. По состоянию на 8.00 19 января, в оборудованных местах в крещенские купели окунулись около 1300 человек, посетили около 3000 человек.

Сотрудники ГИМС, добровольцы ВСКС и полицейские всю ночь проводили профилактические рейды вдоль водоемов Орла, в рамках которых инструктировались жители региона.

Напомним, что Крещенские купания проводятся в 25 оборудованных местах в 15 муниципальных районах. По информации МЧС, купания проходят организованно и без происшествий.