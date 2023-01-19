В Орле за служебный подлог осудили судебного пристава. Он незаконно составлял протоколы об административных правонарушениях.

Следствие установило, что с 2019 и по 2021 год уже бывший заместитель старшего судебного пристава Хотынецкого межрайонного отделения УФССП давал своему подчиненному указания о составлении административных протоколов якобы за нарушение должниками законодательства, которых на самом деле и не было. Так мужчина решил улучшить свои служебные показатели. Он лично подписал 46 таких протоколов, на основании которых должникам незаконно назначались штрафы или обязательные работы. На основании материалов УФСБ и УФССП было возбуждено уголовное дело по 292 статье УК РФ (служебный подлог).

- Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего заместителя старшего судебного пристава Хотынецкого межрайонного отделения. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере ста тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Приговор в законную силу пока еще не вступил.