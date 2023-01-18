В Орле состоится вечер памяти писательницы Валентины Амиргуловой. Мероприятие посвящено 70-летию со дня ее рождения.

Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства. Памятное мероприятие пройдет 20 января в 12 в Библиотечно-информационном центре. Его организует Орловский Дом литераторов.

Валентина Ивановна Амиргулова написала более 20 книг прозы: «В большом городе» (1984), «Жребий» (1986), «Поэма о сапогах» (1991), «Монастырь» (1995), «Легион черной змеи» (1998), «Золотой жертвенник» (2004), «Наши заступники на небесах» (2005) и другие. Ее произведения были опубликованы в разных журналах, а рассказы попали в хрестоматию для школ и вузов «Писатели Орловского края ХХ век». В 1991 году она стала членом Союза писателей России. Кроме того, Валентина Ивановна работала редактором нескольких газет, проводила экскурсии по литературным местам. Членом Союза журналистов России она стала в 1982 году.

Умерла Валентина Амиргулова в конце января 2021 года. Ее похоронили в Орле.