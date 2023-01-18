В Орле по требованию прокуратуры переселят жителя аварийного дома. Исковые требования в суде удовлетворили.

Для восстановления своих жилищных прав житель многоквартирного дома № 5 по улице Грановского обратился в прокуратуру Советского района. Проверка не заставила себя ждать. Было установлено, что дом, в котором зарегистрирован мужчина, признали аварийным еще в 2015 году. Но, уполномоченные органы так и не приняли надлежащие меры к обеспечению орловца жильем.

- Прокурор Советского района обратился в суд с иском об обязании МКУ «Жилищное управление г. Орла» предоставить заявителю по договору социального найма благоустроенное жилое помещение, - уточнили в прокуратуре Орловской области.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Исполнение акта находится на контроле ведомства.