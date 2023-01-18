В Орловской области выберут лучший детский творческий коллектив. Документы на конкурс будут приниматься до начала мая.

Конкурс «Образцовый детский коллектив Орловской области» проводится Департаментом образования в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». Его главной целью стало стимулирование развития детского художественного творчества, поддержание мастерства педагогов творческих объединений.

В ходе конкурса будет оцениваться уровень мастерства детских творческих коллективов, их активная деятельность, достижения в различных конкурсах, учебно-воспитательная работа преподавателей и другие качества.

По информации правительства области, документы на конкурс будут принимать до 1 мая текущего года. Их сбором и подготовкой займется региональный модельный центр дополнительного образования детей. Полные условия конкурса можно узнать, перейдя по ссылке.