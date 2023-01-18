На Орловскую область надвигаются дожди и ветер

Фото: Вячеслав Коваленко

В ближайшие сутки в Орловской области ожидается непогода. Об этом жителей региона предупреждает МЧС.

По прогнозу регионального гидрометцентра, с 21 часа 18 января по 21 час 19 января на территории области облачно, ночью ожидается дождь и мокрый снег, местами туман, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1°С…+6°С.

В региональном главке МЧС орловцам напоминают, что при сильных порывах ветра не стоит находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями и деревьями. Жителей региона призывают быть осторожными, обходя оборванные провода.