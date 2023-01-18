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НовостиОбщество18 января 2023 11:24

Богослужения в храме при больнице Семашко станут доступнее для пациентов

Литургии и молебны будут совершать перед началом всех медицинских процедур
Ирина КАБАНОВА
Фото: больница скорой медицинской помощи имени Семашко

Фото: больница скорой медицинской помощи имени Семашко

Богослужения в храме при больнице имени Семашко станут еще доступнее для пациентов. Литургии и молебны будут совершать перед началом всех медицинских процедур.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, об этом договорились митрополит Орловский и Болховский Тихон и главный врач больницы скорой медицинской помощи имени Семашко Павел Сергеев. Решение было принято для того, чтобы каждый желающий смог побывать на богослужении.

Напомним, больничный храм в честь святителя Луки Крымского был открыт в больнице в 2015 году. Здесь работает церковная лавка, есть постоянный священник, который регулярно совершает богослужения, а пациенты могут исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин.