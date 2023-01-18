В Орле почтили память погибшего в СВО Артура Шадрина

Фото: пресс-служба администрации Орла

17 января в Орле педагоги и ученики школы №45 почтили память своего выпускника Артура Шадрина. Парень погиб при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске, посвященной погибшему земляку.

Узнать историю жизни и подвига Артура Шадрина, ученики в составе целых классов смогли в ходе экскурсии музейную комнату школы. Там орловцу посвящен отдельный стенд рядом с экспозициями в память о других выпускниках, погибших при защите Родины и мирных людей при локальных столкновениях и спецоперациях.

-Такие ребята, как Артур, - это Герои нашего времени. Самое большое и главное, чем их мы можем отблагодарить — помнить об их подвиге, рассказывать об их подвиге, увековечивать их подвиг. И мы будем делать это всеми силами, - отметил начальник управления образования, спорта и физической культуры администрации Орла Сергей Шаров, приехавший почтить память бойца.