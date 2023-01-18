Фото: Нина Соколова

Техническое оснащение четырех орловских музеев обновят в 2023 году. На эти цели направят более 16 миллионов рублей.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Так, в этом году более 5 миллионов рублей направят на техническое оснащение Мценского краеведческого музея имени Георгия Соловьева, 2,8 миллионов рублей – на оснащение Новосильского районного краеведческого музея, более 600 тысяч рублей – на оснащение Хотынецкого краеведческого музея, а также 8,4 миллионов рублей – на оснащение Орловского краеведческого музея.

Техническое оснащение музеев запланировано в рамках реализации национального проекта «Культура».