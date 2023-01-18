В Орловской области готовят еще пять посылок на фронт

Фото: Сергей Лежнев

Орловская область готовит еще пять посылок на фронт. Груз передадут солдатам, которые сражаются под Кременной.

О формировании новой партии посылок в своих соцсетях сообщил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

- По поручению губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова, регион старается помогать нашим бойцам, выполняющим боевые задачи в рамках специальной военной операции. Недавно к нам обратились орловские солдаты, которые сегодня сражаются на фронте под Кременным с просьбой оказать им помощь, - написал Лежнев.

По словам советника главы региона, все необходимое для орловских бойцов удалось приобрести менее чем за трое суток. В посылку войдут два генератора, рации, бензопилы, бочки, канистры, масло моторное, утеплитель, инструменты, газовые баллоны, запасные цепи, медикаменты, зимние сапоги, буржуйки, нижнее белье, носки, кальсоны, перчатки, влажные салфетки и продукты.