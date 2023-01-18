В Орле пройдет концерт к 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого

Фото: Михаил Фролов

22 января в 15.00 в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки имени Ивана Бунина пройдет тематическое мероприятие «Завтра у меня день рождения…». Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.

Концертную программу для зрителей подготовил клуб любителей творчества Владимира Семеновича Высоцкого. На мероприятии прозвучат стихи и песни Владимира Высоцкого о любви, о дружбе, о войне, песни из кинофильмов, написанные автором в разные годы.

- Также вниманию гостей мероприятия будут представлены песни, посвященные Владимиру Семеновичу, авторские сочинения участников клуба «Вертикаль», поэтическо-музыкальные и театральные композиции по творчеству В.С. Высоцкого, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.