Больше сотни орловцев поучаствовали в чемпионате и первенстве области по боксу. Соревнование объединило спортсменов в возрасте от 13 до 40 лет.

Чемпионат и первенство Орловской области длились три соревновательных дня. В спортивном состязании приняли участие боксеры из школы боевых искусств, бойцовского клуба «Мороз», городского спортивно-оздоровительно центра, а также спортсмены из Ливен, Мценска и Верховья.

Соревновались участники в разных возрастных категориях. На ринге встретились юноши и девушки 13-14 и 15-16 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет, а также мужчины и женщины 19-40 лет.

Имена победителей назвали в пресс-службе областного правительства. Лучшими стали: Артем Шишков, Семен Васильев, Даниил Замуруев, Семен Ветров, Максим Житарь, Даниил Добарин, Петр Косс, Даниил Соколов, Егор Демин, Егор Чурюканов, Денис Грешников, Денис Елагин, Кирилл Бурмистров, Антон Семенов, Иван Гуляев, Илья Ушаков, Павел Ушаков, Илья Гришин, Тимур Шушаков, Аркадий Сазоничев, Хушдил Исломов, Архип Николаев, Дмитрий Богомолов, Дмитрий Карелов, Кирилл Лукьянов, Михаил Коровецкий, Даниил Куркин, Михаил Зариев, Алексей Иванов, Павел Борзых, Максим Коньков, Арслан Айсаев, Роман Гринев, Антон Курильчик, Сергей Гревцев Расул Батагов, Владислав Бондарь, Максим Голиков, Кирилл Псенков, Валерий Мешков, Андрей Андрияхин, Мурад Мамедов, Александр Караваев, Дмитрий Денисов, Анастасия Кнышева, Анастасия Батова, Ксения Башакина, Влада Мирошниченко, Виктория Ковалева, Виктория Сизова, Анастасия Ковалева, Светлана Тувакова, Анастасия Фасхутдинова, Ольга Менщикова.