Орловские журналисты попробовали себя в роли пожарных

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

17 января, в День творчества и вдохновения, орловские спасатели организовали для журналистов местных СМИ необычный пресс-тур с погружением в профессию огнеборца. Мероприятие прошло в первой пожарно-спасательной части города Орла.

Начался пресс-тур с чествования и поздравления журналистов с минувшим профессиональным праздником - Днем российской печати. За работу по освещению деятельности МЧС России сотрудников СМИ поблагодарил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Орловской области полковник Сергей Гладков. Он вручил почетные грамоты и подарки представителями телеканалов, радиостанций, печатных и интернет-изданий.

А затем журналисты смогли познакомиться с буднями огнеборцев. Под руководством начкара ПСЧ-1 Дмитрия Красова работники СМИ учились выполнять ежедневные действия пожарных и спасателей: надевали боевую одежду, выезжали по тревоге, разрезали арматуру, вязали узлы, оказывали первую помощь и примеряли дыхательный аппарат.

Погружение в профессию на этом не закончилось, ведь пожарным приходится работать не только на земле, но и на высоте. Покорить новые вершины журналисты смогли в люльке автоколенчатого пожарного подъемника. И пока одни записывали стендап, другие прощались со своими страхами.

Со всеми поставленными задачами орловские журналисты хоть и с трудом, но справились: условный пострадавший был спасен, нормативы сданы, "вызов" отработан. Поделиться впечатлениями от насыщенного пресс-тура работники СМИ смогли за чашкой чая.

Благодаря мероприятию журналисты не только освоили новые навыки, но и в очердной раз поняли и осознали, насколько опасен и тяжел ежедневный труд огнеборцев.