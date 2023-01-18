Фото: Нина Соколова

В Орле жителям многоквартирного дома вернут отопление после вмешательства прокуратуры. Коммунальщики отнеслись к порыву теплотрассы на переулке Молодогвардейском халатно.

Информация об отсутствии отопления в многоквартирном жилом доме № 4 по переулку Молодогвардейскому появилась в интернете. Проверку по жалобам местных жителей провела прокуратура Заводского района. Как оказалось, в районе этого дома произошел порыв теплотрассы. Но, оперативно решить возникшую проблему уполномоченные службы не торопились.

Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как прокуратура внесла представления об устранении нарушений законодательства ответственным управляющим компаниям.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, на данный момент коммунальщики начали ремонтные работы на месте аварии при надзорном сопровождении ведомства. Устранение выявленных нарушений находится на прокурорском контроле.