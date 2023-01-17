34-летний орловец устроил дебош в местном караоке-баре. Буйного посетителя усмирили росгвардейцы.

Скандал 34-летний житель Орловской области учинил в развлекательном заведении Заводского района. В пять утра по тревожному сигналу в караоке-бар прибыл наряд вневедомственной охраны. Агрессивный мужчина поругался с другими посетителями, выкрикивал в их адрес нецензурные выражения и пытался применить физическую силу.

Силовики задержали хулигана и передали в отдел полиции для разбирательства.

- На территории Заводского района в прошлом году подразделением вневедомственной охраны было отработано около 2000 тревожных сигналов,пресечено порядка 150 правонарушений, задержано и передано в органы внутренних дел 136 нарушителей административного и уголовного законодательства, - рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.