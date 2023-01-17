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НовостиОбщество17 января 2023 18:23

В Орле поймали мужчину с девятью свертками «синтетики»

Возбуждено уголовное дело
Нина СОКОЛОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

В Орле поймали мужчину с девятью свертками «синтетики». Возбуждено уголовное дело.

Орловца задержали в Советском районе областного центра. В кармане его куртки полицейские нашли девять свертков с наркотическим веществом. Это подтвердило проведенное в Экспертно-криминалистическом центре исследование. В свертках было расфасовано почти пять граммов синтетического наркотика. Сам задержанный пояснил, что запрещенное вещество купил на интернет-сайте и собирался употребить.

- В отношении жителя Орла возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере), - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.