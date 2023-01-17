Футболистка «ОрелГУ-КПРФ» забила гол в ворота сборной Сербии

Наталья Пацекина. Фото из соцсетей РФС.

В сербском городке Стара Пазова женская сборная России по мини-футболу провела два товарищеских матчах с командой Сербии. И в обеих отпраздновала победу – 5:2 и 5:1. Участие в каждом поединке принимала студентка Орловского государственного университета им. Тургенева Наталья Пацекина. Более того, Наталья на обе игры выводила россиянок с капитанской повязкой.

- В первом матче мне удалось забить один из пяти голов, - рассказала в интервью «КП» Наталья Пацекина.

Напомним, что Наталья Пацекина является уроженкой села Венгеровка Ракитянского района Белгородской области. Именно в родной деревне она впервые попробовала себя в футболе. Причем, конкретно футболом не занималась, бегала с мальчишками, ни более. С 2015 года стала выступать за «ОрелГУ-КПРФ».

Календарь матчей сборной России пока не известен. Что же касается клубных планов Натальи, то пока у нее на горизонте выезд в Нижний Новгород. Там 4 февраля «ОрелГУ-КПРФ» встретится с местной «Норманочкой». В Орле в рамках чемпионата России в высшей лиге наши девушки сыграют 25 февраля с питерским «Кристаллом».