Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Жители Орловской области могут получить до 30 тысяч рублей за заслуги перед регионом. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков.

Размер единовременного денежного поощрения лиц, награжденных в 2023 году знаком отличия «За заслуги перед Орловской областью» I степени составит 30 тысяч рублей, II степени – 20 тысяч рублей.

Награда «За заслуги перед Орловской областью» была учреждена указом губернатора от 30 декабря 2021 года. Таким знаком отличия награждают граждан и коллективы организаций за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии региона, научно-исследовательской деятельности, укреплении обороноспособности, законности и правопорядка, общественной и благотворительной деятельности.