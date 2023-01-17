Фото пресс-службы Отделения Орёл ГУ Банка России по ЦФО

Орловцев приглашают в музей банковского дела. Посетителям расскажут историю создания первого банка в регионе.

На Орловщине музей банковского дела появился восемь лет назад. Открылся он в отделении Банка России, расположенном на улице Гостиной. Гостям музея расскажут и покажут, каким было рабочее место банковского служащего сто лет назад, а также продемонстрируют униформу работников. Еще на выставке имеются экспонаты, посвященные работе Госбанка в

период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.

- Посетители могут познакомиться с первыми счетными машинками и компьютерами, которые использовались банковскими работниками, и посмотреть, что становится с купюрами, которые отслужили свое, - рассказали про экспозицию в орловском отделении Банка России.

Записаться на экскурсию необходимо заранее. Форма заявки находится на новом портал е музея Банка России . Узнать подробнее о музее и экскурсиях можно по телефону: 43-00-17.