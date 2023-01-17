Фото: Нина Соколова

Орловцу, который нашел ружье в сарае, заплатят восемь тысяч рублей. Денежное вознаграждение мужчина получит за добровольную сдачу оружия.

35-летний житель областного центра нашел охотничье ружье ТОЗ-БМ, когда убирался в хозпостройке частного дома на улице Садово-Пушкарной. Она принадлежала близким родственникам мужчины.

С находкой орловец отправился в отделение лицензионно-разрешительной работы, чтобы сдать незарегистрированное оружие росгвардейцам.

- Правоохранители поблагодарили заявителя за сознательность и уточнили, что после проведения проверок его ожидает выплата денежного вознаграждения в размере восьми тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.