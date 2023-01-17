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Орловские школьники могут подать заявление на сдачу ЕГЭ до 1 февраля. В нем нужно перечислить все предметы для сдачи.

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, в 2023 году экзамен пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 19 апреля), основной (с 26 мая по 1 июля) и дополнительный (с 6 по 19 сентября).

Отмечается, что экзамены по русскому языку и математике являются обязательными для выпускников. Их успешная сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.

В этом году выпускники по-прежнему могут выбрать для сдачи только один из двух уровней ЕГЭ по математике: базовый или профильный. Остальные предметы сдаются по выбору школьников.