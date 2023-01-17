Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле возобновили курсы по оказанию первой помощи. Первое занятие в этом году пройдет 21 января.

По информации пресс-службы городской администрации, практический урок проведут специалисты городского отделения «Красного креста». Он пройдет в администрации Железнодорожного района (переулок Трамвайный, дом №1, 3 этаж). Занятие нанется в 10:00 и продлится четыре часа.

Орловцам, желающим обучиться азам оказания первой помощи необходимо взять с собой туристический коврик (одеяло), четыре бинта, косынку, влажные салфетки, одноразовые перчатки, одноразовую пеленку 60*90, жгут и сменную обувь.

Занятия проводятся бесплатно. Записаться на них можно по ссылке, указав дату занятия, ФИО и телефон. Количество мест ограничено.