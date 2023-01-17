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Доцента кафедры ОГУ имени Тургенева обвинили в получении 30 взяток. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области, в регионе завершено расследование уголовного дела в отношении доцента кафедры анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека Института естественных наук и биотехнологий ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева». Женщина обвиняется в совершении 30 эпизодов мелкого взяточничества.

Следствием установлено, что в период с 2019 по 2021 годы доцент склоняла педагогов университета к выставлению положительных оценок студентам по предстоящим экзаменам и зачетам в период сессий. Также она написала несколько выпускных квалификационных работ и предоставила студентам готовые ответы к вступительным экзаменам в магистратуру. За это женщина получила взятки на общую сумму свыше 340 тысяч рублей.

По материалам оперативной деятельности УМВД России по Орловской области было возбуждено уголовное дело. Обвиняемая полностью признала себя виновной в совершенных преступлениях.

Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.