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НовостиОбщество17 января 2023 10:44

В Орловской области подготовят 25 крещенских купелей

Места для купаний оборудуют в 15 районах области
Ирина КАБАНОВА
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области подготовят 25 крещенских купелей. Места для купаний оборудуют в 15 районах области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, в местах для купаний будут дежурить сотрудники ведомства, областной поисково-спасательной службы, полиции, медики, а также представители органов местного самоуправления и общественных организаций.

В этом году купели подготовят в Верховском, Глазуновском, Дмитровском, Залегощенском, Знаменском, Краснозоренском, Ливенском, Мценском, Новодеревеньковском, Новосильском, Покровском, Сосковском, Урицком, Хотынецком и Шаблыкинском районах. В областной столице места для купания оборудовать не планируют.