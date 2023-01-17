На Орловщине продолжат реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. Работодателям возместят затраты.

Соответствующее постановление подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков 12 января. Оно предусматривает возмещение затрат работодателям на частичную оплату труда при организации общественных работ, временного трудоустройства работников, а также организацию профобучения работников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения. При этом период занятости на общественных работах по субсидии составит от 0,5 до 3 месяцев.

По данным областного правительства, месячная субсидия за временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения, предусмотрена в размере величины МРОТ, увеличенной на сумму фактически выплаченных страховых взносов и включающей затраты на создание нового рабочего места.

Получателями таких субсидий смогут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере промышленного производства. Кроме того, работодатель сможет самостоятельно определить перечень профессий для обучения работников и выбрать образовательные организации. К слову, в прошлом году благодаря субсидиям работодатели смогли сохранить более сотни сотрудников, которые были под риском увольнения.