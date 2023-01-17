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Тарифы на ЖКХ в Орловской области останутся без изменений. Их пересмотрят в июле 2024 года.

Это сообщила начальник Управления по тарифам и ценовой политике Елена Жукова на заседании с главой региона. Так, в текущем году плата за коммунальные услуги больше не изменится. При ее пересмотре в следующем году будет учитываться особый порядок корректировки тарифов.

- С 1 декабря по 31 декабря 2022 года предельный рост тарифов, установленный Правительством РФ для Орловской области – 9%. Предельно- допустимое отклонение сохраняется на этот месяц в 2,2%. С января и в течение всего года рост составит 0%, - отметила Елена Жукова.

В ходе кампании было установлено около двух тысяч тарифов для 179 организаций. На сегодняшний день тарифы на электроэнергию и услуги регионального оператора едины, а плата за теплоэнергию, горячую и холодную воду, а также водоотведение установлена для каждой организации и муниципалитета отдельно. Кроме того, орловцы могут уменьшить расходы на оплату ЖКХ. Если коммунальные платежи превысят 10 % общего дохода семьи, то им будет предоставлена субсидия из бюджета области.